Просили не класть ноги на стол. Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетительниц кафе в Астрахани. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел 16 ноября в пиццерии «7 пятниц». Как пишут в соцсетях, мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола, на опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам.
Агрессора задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.