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Просили не класть ноги на стол. Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани

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Полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетительниц кафе в Астрахани. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 16 ноября в пиццерии «7 пятниц». Как пишут в соцсетях, мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола, на опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам.

vk.com/astr_online

Агрессора задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии (44)

K_Lutsky
В кафе других мужчин не было? Вступиться не кому было. Или опять "Ой, если вступишься за это сесть можно" - опять эти отмазки мужские в ход пойдут. Они бьют женщин, а наши мужики сидят в сторонке. Так скоро убивать начнут.
266749068
Ну что, будем скрывать национальность? Будем проявлять толерантность по отношению к горным ослоёппам?
Zloi_prohozhiy
Что-то приезжие из 05 региона совсем распоясались. Пора бы жёсткие меры к подобным дикарям применять
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