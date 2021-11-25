«Прекрасный ТИКа председатель уж ждёт её на том пути». В Горизбиркоме прозвучал стих-презентация кандидата в члены комиссии

И десять дней уже проходят,

Мы с вами дали объявление,

Городская избирательная комиссия на заседании 25 ноября назначила членом территориального избиркома №8 Аллу Козловскую. Её кандидатуру презентовали в стихотворной форме, трансляция мероприятия велась в паблике горкомиссии в «ВКонтакте».

И назначать уже пора.



Никто иной, а избиратель



Внёс предложения по ней —



Её назначить однозначно,



Здесь нет решения честней.



Путь к сердцу каждого мужчины



Найдёт играючи, легко.



Не на госслужбе, она — повар,



Готовит очень хорошо.



Образованье, возраст, опыт,



Всё позволяет ей зайти.



Прекрасный ТИКа председатель



Уж ждёт её на том пути.



Теперь вопросы на любые



Сейчас готов вам отвечать,



А коль всё ясно и понятно,



Всех «за» прошу проголосовать.



«Я думаю, что ваше выступление не останется незамеченным. Не знаю, какие будут последствия, думаю, что только положительные», — прокомментировала это выступление глава Горизбиркома Петербурга Наталья Чечина. Она констатировала, что стихотворное изложение не запрещено законом, и забеспокоилась, что «вдруг потом попросят, чтобы все таким образом излагали свои мысли, свои выступления». «А у нас нет столько таланта, мы не сможем», — посетовала председатель ГИК.

