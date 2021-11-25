«Прекрасный ТИКа председатель уж ждёт её на том пути». В Горизбиркоме прозвучал стих-презентация кандидата в члены комиссии

Городская избирательная комиссия на заседании 25 ноября назначила членом территориального избиркома №8 Аллу Козловскую. Её кандидатуру презентовали в стихотворной форме, трансляция мероприятия велась в паблике горкомиссии в «ВКонтакте».
Стихотворение зачитал член городской комиссии от ЛДПР Валерий Николаев:
«Я доложу вам про ТИК 8
Там есть вакансия одна.
Мы с вами дали объявление,
Козловская бумаги подала.
Аншлага в деле не случилось,
Кандидатура лишь одна.
И десять дней уже проходят,
И назначать уже пора.
Никто иной, а избиратель
Внёс предложения по ней —
Её назначить однозначно,
Здесь нет решения честней.
Путь к сердцу каждого мужчины
Найдёт играючи, легко.
Не на госслужбе, она — повар,
Готовит очень хорошо.
Образованье, возраст, опыт,
Всё позволяет ей зайти.
Прекрасный ТИКа председатель
Уж ждёт её на том пути.
Теперь вопросы на любые
Сейчас готов вам отвечать,
А коль всё ясно и понятно,
Всех «за» прошу проголосовать.
«Я думаю, что ваше выступление не останется незамеченным. Не знаю, какие будут последствия, думаю, что только положительные», — прокомментировала это выступление глава Горизбиркома Петербурга Наталья Чечина. Она констатировала, что стихотворное изложение не запрещено законом, и забеспокоилась, что «вдруг потом попросят, чтобы все таким образом излагали свои мысли, свои выступления». «А у нас нет столько таланта, мы не сможем», — посетовала председатель ГИК.