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«Прекрасный ТИКа председатель уж ждёт её на том пути». В Горизбиркоме прозвучал стих-презентация кандидата в члены комиссии

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Городская избирательная комиссия на заседании 25 ноября назначила членом территориального избиркома №8 Аллу Козловскую. Её кандидатуру презентовали в стихотворной форме, трансляция мероприятия велась в паблике горкомиссии в «ВКонтакте».

Стихотворение зачитал член городской комиссии от ЛДПР Валерий Николаев:

«Я доложу вам про ТИК 8

Там есть вакансия одна.

Мы с вами дали объявление,

Козловская бумаги подала.

Аншлага в деле не случилось,

Кандидатура лишь одна.

И десять дней уже проходят,

И назначать уже пора.

Никто иной, а избиратель

Внёс предложения по ней —

Её назначить однозначно,

Здесь нет решения честней.

Путь к сердцу каждого мужчины

Найдёт играючи, легко.

Не на госслужбе, она — повар,

Готовит очень хорошо.

Образованье, возраст, опыт,

Всё позволяет ей зайти.

Прекрасный ТИКа председатель

Уж ждёт её на том пути.

Теперь вопросы на любые

Сейчас готов вам отвечать,

А коль всё ясно и понятно,

Всех «за» прошу проголосовать.

«Я думаю, что ваше выступление не останется незамеченным. Не знаю, какие будут последствия, думаю, что только положительные», — прокомментировала это выступление глава Горизбиркома Петербурга Наталья Чечина. Она констатировала, что стихотворное изложение не запрещено законом, и забеспокоилась, что «вдруг потом попросят, чтобы все таким образом излагали свои мысли, свои выступления». «А у нас нет столько таланта, мы не сможем», — посетовала председатель ГИК.

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