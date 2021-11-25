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Пластика счёта. Экс-главбух получила реальный срок за хищение 27 млн у клиники эстетической хирургии в Петербурге

Василеостровский райсуд Петербурга приговорил к колонии бывшего главбуха медицинской клиники за вольное обращение с миллионами. По версии следствия, она полтора года хитрила со счетами компании во имя своего финансового благополучия.

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Как сообщает городская прокуратура, 25 ноября Мария Вебер признана виновной в присвоении более 27 миллионов рублей, принадлежащих клинике эстетической медицины. Судя по картотеке суда, речь идёт о центре пластической хирургии «Абриелль» на Среднем проспекте Васильевского острова.

Женщина работала в клинике главным бухгалтером и, как установил суд, с марта 2017-го по октябрь 2018 года прикарманивала вверенные ей средства.

Дело слушалось почти полтора года, подсудимая вину не признала. Санкции части 4 статьи 160 УК предусматривают до 10 лет лишения свободы.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворён иск потерпевшей стороны на сумму ущерба», — уточняют в ведомстве.

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Комментарии (1)

Komarinsk2019
А как прикарманила-то, раскройте схему, людям же интересно? :))
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