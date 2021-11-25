Пластика счёта. Экс-главбух получила реальный срок за хищение 27 млн у клиники эстетической хирургии в Петербурге

Как сообщает городская прокуратура, 25 ноября Мария Вебер признана виновной в присвоении более 27 миллионов рублей, принадлежащих клинике эстетической медицины. Судя по картотеке суда, речь идёт о центре пластической хирургии «Абриелль» на Среднем проспекте Васильевского острова.



Женщина работала в клинике главным бухгалтером и, как установил суд, с марта 2017-го по октябрь 2018 года прикарманивала вверенные ей средства.



Дело слушалось почти полтора года, подсудимая вину не признала. Санкции части 4 статьи 160 УК предусматривают до 10 лет лишения свободы.

