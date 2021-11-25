Дама на «Гелендвагене» неудачно развернулась и остановила троллейбусы на Кирочной

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Николай, на Кирочной улице между Литейным проспектом и улицей Маяковского женщина — водитель внедорожника Mercedes при развороте «вошла во встречный поток». ДТП частично перегородило проезд, и если легковые машины еще могут объехать, то троллейбусам пришлось ждать.

Неудачный маневр внедорожника собрал пробку из троллейбусов в центре Петербурга днем 25 ноября. Другим водителям приходится вылезать на «встречку».

«Стоят 5 троллейбусов, один ряд движется с трудом, выезжая на встречку, — пишет очевидец. — Не первая подобная авария на этом месте».

По данным «Яндекс.Пробок», движение на участке Кирочной от Маяковского до Литейного сильно затруднено. Ситуацию осложняет пробка на самом Литейном.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», столкновение автомобилей произошло у дома 3 по Кирочной улице в третьем часу дня. Из-за аварии движение троллейбусов было затруднено почти час — с 14:55 до 15:40. Сейчас оно восстановлено.