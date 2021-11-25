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Дама на «Гелендвагене» неудачно развернулась и остановила троллейбусы на Кирочной

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Неудачный маневр внедорожника собрал пробку из троллейбусов в центре Петербурга днем 25 ноября. Другим водителям приходится вылезать на «встречку».

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Николай, на Кирочной улице между Литейным проспектом и улицей Маяковского женщина — водитель внедорожника Mercedes при развороте «вошла во встречный поток». ДТП частично перегородило проезд, и если легковые машины еще могут объехать, то троллейбусам пришлось ждать.

«Стоят 5 троллейбусов, один ряд движется с трудом, выезжая на встречку, — пишет очевидец. — Не первая подобная авария на этом месте».

По данным «Яндекс.Пробок», движение на участке Кирочной от Маяковского до Литейного сильно затруднено. Ситуацию осложняет пробка на самом Литейном.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», столкновение автомобилей произошло у дома 3 по Кирочной улице в третьем часу дня. Из-за аварии движение троллейбусов было затруднено почти час — с 14:55 до 15:40. Сейчас оно восстановлено.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (7)

Maik5
Не неудачно развернулась, а столкнулась при развороте.
Игoрь
Жаль, что с участников ДТП, имевших право на оформление европротокола, но не воспользовавшихся им, не взыскивают убытки, связанные с простоем общественного транспорта.
hal9000
Есть такая фигня..многие полубандиты и недобандиты в неофициальной среде вещают мол-Можно все НО при условии чтоб никто невидел и никому не создавать проблем..так вот эта мадам и следует этому принципу..в этом неофициальном правиле нужно делать правки..так как если нет опыта то у тебя неполучится ничего..и я бы несоветовал всяким полубандитам и недобандитам проповедовать данное правило всем подряд...тчк
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