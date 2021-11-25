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Избил, заставил раздеться и рыть самой себе могилу. Туляк получил два года за издевательства над бывшей возлюбленной

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Издевательства над бывшей девушкой обернулись для жителя Тульской области двумя годами лишения свободы. Он заставлял ее рыть самой себе могилу.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба региональной прокуратуры, история произошла в мае прошлого года. 50-летний мужчина насильно вывез экс-возлюбленную в лес, избил, угрожал убийством, заставил раздеться и копать себе могилу. Затем он скрылся, прихватив одежду и вещи бывшей девушки, которой пришлось идти до ближайшего населенного пункта. Там ей оказали медпомощь и вызвали полицию.

Вину мужчина не признал, но его все равно приговорили к двум годам и одному месяцу заключения в колонии-поселении.

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Комментарии (13)

VKuser1115940
А у туляка есть ФИО? Или он из числа "тоже россиян", национальности которых теперь будет нельзя упоминать?
RemyMartin
Тут с кондачка решать не стоит, господа присяжные заседатели. Мы же не знаем, что там за "девушка" была у 50-ти летнего туляка и за что такая суровая кара постигла ея.
vic_5e4cd1938d1a8
Маловато будет за такие вещи ...Сильно маловато. Лет пять надо и штраф пару миллионов.
Хотя, если бы знать кто кому что до этого говорил и сделал, может 2 года и много покажется
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