Избил, заставил раздеться и рыть самой себе могилу. Туляк получил два года за издевательства над бывшей возлюбленной

Издевательства над бывшей девушкой обернулись для жителя Тульской области двумя годами лишения свободы. Он заставлял ее рыть самой себе могилу.



Как сообщает 25 ноября пресс-служба региональной прокуратуры, история произошла в мае прошлого года. 50-летний мужчина насильно вывез экс-возлюбленную в лес, избил, угрожал убийством, заставил раздеться и копать себе могилу. Затем он скрылся, прихватив одежду и вещи бывшей девушки, которой пришлось идти до ближайшего населенного пункта. Там ей оказали медпомощь и вызвали полицию.

