Лидеры эковолонтёрства со всей России поделятся опытом на Межрегиональном форуме в Петербурге

В рамках форума пройдёт ярмарка проектов, на которой можно будет узнать, как реализовать экоинициативу в своём городе. Опытом поделятся представители организаций из разных городов России: «Мусора.Больше.Нет» (Санкт-Петербург), «Точка кипения» (Полярные Зори), #Безбумаги (Дзержинск), «РазДельный Сбор» (Санкт-Петербург), «Большая Байкальская тропа» (Иркутск), «Чистые Игры» (Курск), «Голоса за животных» (Санкт-Петербург), 99recycle (Санкт-Петербург), #РосЭко, «Сборка», Всемирный день чистоты (Москва).

Спикерами форума стали звёзды эковолонтёрской практики России, рассказали организаторы. Среди них, например, Артур Матис-Сиразеев, более известный как Чистомэн — активист из Челябинска построил сообщество супергероев-одиночек, которые дают бой мусору по всей стране. О своём опыте он расскажет на одной из сессий форума.

В Петербурге 25 ноября начал работу Межрегиональный форум эковолонтёрских организаций и движений. Он собрал практиков-экоактивистов из 50 регионов страны.

Те, кто занимается уборками мусора, смогут почерпнуть идеи, как сделать чистоту после уборок устойчивой, из сессии про развитие территорий.



Активисты также узнают, как продвигать свои экопроекты через соцсети и как привлекать к ним экоблогеров, какие форматы использовать для экопросвещения детей и как реализовать придомовой раздельный сбор.



Также пройдут сессии о том, как вовлечь местное население в эковолонтёрство и развить региональное зелёное движение; как создать в своём городе экоцентр; как системно работать с эковолонтёрами.



Участники форума также обсудят, как эффективно работать с госорганами, как взаимодействовать с партнерами и спонсорами. Кроме того, в рамках форума состоится дискуссия о том, как в России реализуется экологический общественный контроль, участники которой поделятся успехами и провалами.



Финалом форума будет экскурсия по экоточкам Петербурга (zero-waste-магазинам, экокафе, пунктам раздельного сбора отходов и предприятиям по их переработке) и масштабный квест «Бегущий город» — соревнования по городскому ориентированию, где участники погрузятся в атмосферу Северной столицы, узнав больше о её истории и архитектуре.

