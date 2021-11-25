Блогеры, которые угнали машину у московского таксиста ради пранка, получили по 3,5 года колонии

В Москве трое блогеров отправятся в колонию за угон автомобиля такси. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в марте 2021 года. «Шутники» вызвали машину премиум-класса к Москва Сити, к ним приехал BMW стоимостью более чем 3,5 млн рублей. Двое попросили водителя помочь загрузить их пакеты в багажник, а сами в это время сели в иномарку и уехали. Третий остался снимать реакцию таксиста. Было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников задержали в тот же день, ими оказались трое граждан одной из стран ближнего зарубежья.
Прокуратура Москвы
«Это был розыгрыш», — объяснили потом обвиняемые. Суд оценил пранк на обвинительный приговор.
«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил каждого из подсудимых к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взял их под стражу в зале суда», — заявили в ведомстве.