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Блогеры, которые угнали машину у московского таксиста ради пранка, получили по 3,5 года колонии

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В Москве трое блогеров отправятся в колонию за угон автомобиля такси. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2021 года. «Шутники» вызвали машину премиум-класса к Москва Сити, к ним приехал BMW стоимостью более чем 3,5 млн рублей. Двое попросили водителя помочь загрузить их пакеты в багажник, а сами в это время сели в иномарку и уехали. Третий остался снимать реакцию таксиста. Было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников задержали в тот же день, ими оказались трое граждан одной из стран ближнего зарубежья.

Прокуратура Москвы

«Это был розыгрыш», — объяснили потом обвиняемые. Суд оценил пранк на обвинительный приговор.

«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил каждого из подсудимых к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взял их под стражу в зале суда», — заявили в ведомстве.

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Комментарии (12)

260659631
хехе, а задавили бы насмерть кого был бы условный срок
SU LUX INN
какой же Позор! теперь Власти запрещают юмор!
Pilat
Наше правосудие продолжает изумлять.
Серийным угонщикам дают условные сроки.
Двух приколистов, которые даже не угнали, а отъехали метров на 400 - сажают на 3.5. года.
Хотя даже в УК есть две большие разницы, когда машину берут без цели продажи ( типа покататься) и когда угоняют именно с целью хищения.
Маразм крепчает.
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