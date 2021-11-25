Кошкин дом. Пожарные спасли армию хвостатых из горящей квартиры в Петербурге

Спасательная операция развернулась в ЖК «Солнечный город» на юго-западе Петербурга 24 ноября. В горящей квартире-студии едва не погибли более десятка кошек.



По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:47. Горела квартира-студия в доме 171/4 по проспекту Ветеранов. На место оперативно прибыли спасатели. В 14:24 огонь был потушен, никто не пострадал.



Из жилища пожарные вывели 15 кошек. Хвостатые надышались дымом и жалобно мяукали, им оказали первую помощь. «Оказывается, на эту квартиру много раз поступали жалобы на мяуканье, вонь, грязь… Но УК не реагировала», — говорится 25 ноября на странице ЖК в Instagram.

