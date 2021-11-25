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Тюменца, насмерть сбившего рабочих, арестовали. Вчера его уволили из СК

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Экс-сотрудника Следственного комитета по Тюменской области, насмерть сбившего двух рабочих, арестовали почти на два месяца. Он останется в СИЗО до 23 января, сообщает 25 ноября пресс-служба судов региона.

В суде мужчина рассказал, что вчера его уволили из СК, пишет РИА Новости. По версии следствия, в ночь на 24 ноября он, будучи пьяным, ехал на BMW по улице Федюнинского и сбил двух рабочих, чистивших снег на трассе.

О смертельной аварии стало известно накануне. Предполагалось, что виновником мог быть 34-летний майор полиции, в крови которого экспертиза показала 1,38 промилле алкоголя.

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Комментарии (2)

Avs7153
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