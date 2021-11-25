Тюменца, насмерть сбившего рабочих, арестовали. Вчера его уволили из СК

Экс-сотрудника Следственного комитета по Тюменской области, насмерть сбившего двух рабочих, арестовали почти на два месяца. Он останется в СИЗО до 23 января, сообщает 25 ноября пресс-служба судов региона.



В суде мужчина рассказал, что вчера его уволили из СК, пишет РИА Новости. По версии следствия, в ночь на 24 ноября он, будучи пьяным, ехал на BMW по улице Федюнинского и сбил двух рабочих, чистивших снег на трассе.



О смертельной аварии стало известно накануне. Предполагалось, что виновником мог быть 34-летний майор полиции, в крови которого экспертиза показала 1,38 промилле алкоголя.

