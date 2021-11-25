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«Накренился, лопастями задел землю и загорелся». Вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО

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Вертолет Ми-2 сгорел в 30 км северо-восточнее города Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Вертолет осуществлял экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины. Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров, и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся», — говорится в сообщении СК.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Пилот успел покинуть кабину. Пассажиров и экипаж доставили резервным бортом в Покачи. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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