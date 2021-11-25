«Накренился, лопастями задел землю и загорелся». Вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО

Вертолет Ми-2 сгорел в 30 км северо-восточнее города Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



«Вертолет осуществлял экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины. Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров, и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся», — говорится в сообщении СК.

