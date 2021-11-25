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Петербургский бизнесмен оборудовал под Псковом лабораторию а-ля «Во все тяжкие». Но развернуться не успел

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Три миллиона вложил бизнесмен из Петербурга в создание нарколаборатории. Первую партию забрали полицейские.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, директор петербургского предприятия по производству компьютерной техники решил подработать быстрым, но криминальным путем. В апреле этого года он купил частный дом в псковской деревне Ждани за 2,5 млн рублей. Затем еще на 600 тысяч рублей закупил оборудования, с помощью которого можно было приготовить большие партии синтетического наркотика.

МВД РФ

Однако наладить массовое производство и продажу бизнесмен не успел. В октябре к нему пришли «Град» и сотрудники наркополиции. В доме нашли и изъяли более 2,5 кг готового наркотика и 28 кг прекурсоров, а также специальное химическое оборудование, спецодежду и противогазы.

По данным Волк, в отношении задержанного возбуждено пять уголовных дел о незаконном производстве и хранении наркотиков.

Мужчину суд отправил в СИЗО.

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Комментарии (7)

AlBerkut
Чот как-то лабораторию вообще мельком показали. И то, только что-то больше похожее на бутыль для браги 'в стиле лофт'.
Хотя это похоже мешалка или колбонагреватель.
Что варил то, самогон?
Гриб
Ценообразование на псковщине вообще штука тонкая. Там проблема в том, что мало строится на продажу в деревнях, в основном продается все убитое в хлам , чаще всего вообще под снос, с учетом что уровень жизни в СПб и на псковщине сильно разный. Так, что за 2,5 ляма это нормальная цена если дом более или менее свежий, а если еще с горячей водой в доме и теплым сортиром, так вообще дешево:)
hal9000
Дом под псковщиной за 2.5 млн??..там хоть газ то есть??,.чет дорого..вообще в деревне все навиду..не то он место выбрал для нарколаборатории..я летом в трусах выйду из дома утром..сразу ктонибудь-здарова..еще бабы ходят..еклм хоть забор ставь..в трусах возле дома не походить..лабораторию надо гденибудь в Мурино..в Шушарах кудравах..туда даже менты не смогут проехать..там пробки постоянные и никто неузнает..
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