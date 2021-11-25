Петербургский бизнесмен оборудовал под Псковом лабораторию а-ля «Во все тяжкие». Но развернуться не успел

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, директор петербургского предприятия по производству компьютерной техники решил подработать быстрым, но криминальным путем. В апреле этого года он купил частный дом в псковской деревне Ждани за 2,5 млн рублей. Затем еще на 600 тысяч рублей закупил оборудования, с помощью которого можно было приготовить большие партии синтетического наркотика.

Однако наладить массовое производство и продажу бизнесмен не успел. В октябре к нему пришли «Град» и сотрудники наркополиции. В доме нашли и изъяли более 2,5 кг готового наркотика и 28 кг прекурсоров, а также специальное химическое оборудование, спецодежду и противогазы.



По данным Волк, в отношении задержанного возбуждено пять уголовных дел о незаконном производстве и хранении наркотиков.



Мужчину суд отправил в СИЗО.

