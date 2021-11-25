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ФСИН: более 10% заключенных в России заражены ВИЧ, но умирать от него они стали в два раза реже

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Около 50 тысяч заключенных, содержащихся в учреждениях ФСИН, заражены ВИЧ — это более 10% от общего числа. Об этом 25 ноября заявила представитель ведомства Татьяна Баранкина на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД в Москве.

«В учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 459 тысяч человек. Из них 50 тысяч наблюдаются по поводу ВИЧ-инфекции», — цитирует Баранкину ТАСС.

При этом, по словам представителя ФСИН, летальность от ВИЧ-инфекции в учреждениях пенитенциарной системы снизилась более чем в два раза — за какой период, неизвестно. Она отметила, что для осужденных работают 623 медчасти и 135 больниц.

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Комментарии (2)

Oleg_I
А, то есть на известных видеозаписях из тюремной больницы задокументированы процедуры "наблюдения по поводу ВИЧ-инфекции". А мы-то думали.
либералЪ76
заражение передаётся через швабры
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