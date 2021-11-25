FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
74.37р83.64р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Электричка насмерть сбила прохожую на перегоне Новый Петергоф — Ораниенбаум

4
Печать

Не совместимые с жизнью травмы получила немолодая женщина, рискнувшая проскочить перед электричкой Калище — Петербург.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западу 25 ноября, накануне около десяти часов утра под пригородный поезд попала женщина. Она переходила пути на перегоне Новый Петергоф — Ораниенбаум перед электричкой, следовавшей на Балтийский вокзал.

«Машинист электропоезда применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости. Однако из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. От полученных травм гражданка скончалась на месте», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что погибла 61-летняя жительница Петербурга. Транспортная полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

DEMOMON
Как же она до 61 года дожила с таким отношением к собственной безопасности?
261933551
Ничего, что между Новым Петергофом и Ораниенбаумом есть три платформы?
Перегон у Вас.
"Между Балтийским и Калищем"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний