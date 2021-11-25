Электричка насмерть сбила прохожую на перегоне Новый Петергоф — Ораниенбаум

Не совместимые с жизнью травмы получила немолодая женщина, рискнувшая проскочить перед электричкой Калище — Петербург.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западу 25 ноября, накануне около десяти часов утра под пригородный поезд попала женщина. Она переходила пути на перегоне Новый Петергоф — Ораниенбаум перед электричкой, следовавшей на Балтийский вокзал.



«Машинист электропоезда применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости. Однако из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. От полученных травм гражданка скончалась на месте», — уточнили в ведомстве.

