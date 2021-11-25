ВТБ в Петербурге за 9 месяцев выдал 149 млрд рублей розничных кредитов, из них 67 млрд рублей — ипотека

Рекордным в январе — сентябре оказался спрос на потребительское кредитование: банк выдал за 9 месяцев 76 тыс. кредитов наличными на сумму 74,5 млрд рублей, что в полтора раза больше показателей прошлого года. Портфель потребкредитов в результате вырос на 20%, до 129,2 млрд рублей.

За три квартала 2021 года ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в Петербурге и Ленинградской области на 42% — всего выдано около 100 тыс. кредитов на сумму более 149 млрд рублей. При этом ипотека выросла на 27,5%, а потребительские кредиты — на 56%.

На втором месте по выдаче в городе и области — жилищные кредиты. Их выдали 67,3 млрд рублей, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас ипотечный портфель банка составляет 201,2 млрд рублей, увеличившись на 17%.

Высокую динамику показали и автокредиты — их выдача выросла на 62%, до 7,4 млрд рублей, при этом общий портфель автокредитов составляет сейчас 11,8 млрд рублей.

Портфель кредитных карт увеличился на 15% и превысил 10,6 млрд рублей.

«Объем продаж кредитных продуктов ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за девять месяцев уже превышает выдачи всего прошлого года, — прокомментировал Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — В четвертом квартале мы традиционно видим повышенный спрос клиентов на кредиты и ожидаем получить рекордные показатели по итогам года во всех сегментах кредитования».

Одновременно увеличился и портфель привлеченных средств — на 8,3%, до 690 млрд рублей. Из них на накопительных счетах находится 136,5 млрд рублей, на срочных депозитах — 214,3 млрд рублей, а вложения клиентов банка в инвестпродукты выросли с начала года на 30%, до 240 млрд рублей.