Петербург вернул себе второе место в России по заболеваемости коронавирусом. В стране показатель тоже растет

Заболеваемость в стране прекратила снижение: накануне было 33 558 заразившихся. В Петербурге аналогичная ситуация: 1 538 случаев за 24 часа против 1 387 вчера. Город вернулся на второе место в России по этому показателю. Первое по-прежнему у Москвы с 3 349 заболевшими, третье у Подмосковья (1 483).

Летальная статистика уже почти неделю стоит на месте: за сутки зафиксировано 1 238 смертей ( 1 240 накануне, 1 243 днем ранее). В Петербурге — незначительное снижение: 65 умерших за 24 часа против 73 вчера. Это второе место по стране после Москвы с 92 летальными исходами.

