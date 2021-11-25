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Петербург вернул себе второе место в России по заболеваемости коронавирусом. В стране показатель тоже растет

За последние сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса. Об этом 25 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость в стране прекратила снижение: накануне было 33 558 заразившихся. В Петербурге аналогичная ситуация: 1 538 случаев за 24 часа против 1 387 вчера. Город вернулся на второе место в России по этому показателю. Первое по-прежнему у Москвы с 3 349 заболевшими, третье у Подмосковья (1 483).

Летальная статистика уже почти неделю стоит на месте: за сутки зафиксировано 1 238 смертей (1 240 накануне, 1 243 днем ранее). В Петербурге — незначительное снижение: 65 умерших за 24 часа против 73 вчера. Это второе место по стране после Москвы с 92 летальными исходами.

За весь период пандемии в России выявили 9 468 189 случаев коронавируса, из них 777 333 — в Петербурге. Скончались от коронавируса 269 057 человек, из них 25 867 — в Петербурге.

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Комментарии (11)

VKuser199962806
Да это ерунда. Главное, что план по вакцинации выполняем.
тов
Если бы с такой любовью считали смерти от других болезней, то заметили бы, что их в десять раз больше.

Но от других болезней умирать - государству наплевать, а чтобы всех прошприцевать маркерами тут изображают озабоченность.
Coriander
растёт вакцинация - растёт заболеваемость и смертность... хм....
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