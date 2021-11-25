Заболеваемость в стране прекратила снижение: накануне было
Летальная статистика уже почти неделю стоит на месте: за сутки зафиксировано
За весь период пандемии в России выявили
Петербург вернул себе второе место в России по заболеваемости коронавирусом. В стране показатель тоже растет
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость в стране прекратила снижение: накануне было
Летальная статистика уже почти неделю стоит на месте: за сутки зафиксировано
За весь период пандемии в России выявили
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter