Свет в окошке. Как остекление меняет вид и содержание новых домов

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Когда выразительные средства ограничены бюджетом строительства — например, при реализации проектов масс-маркета, то окна зачастую становятся чуть ли не единственным элементом для придания индивидуальности зданию, отметил Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам объединения «Строительный трест». В более дорогих проектах на окна делают упор с точки зрения повышения привлекательности или даже статуса.

— У окна, и это очевидно, основная функция — это обеспечение помещения светом, — продолжил он. — При этом оконная конструкция должна обеспечить требуемую защиту от шума и не слишком много пропускать тепла, ведь основные теплопотери в доме происходят через оконные проёмы. Все эти показатели описаны в действующих регламентах, и проектировщик, в зависимости от задания заказчика, ищет оптимальный баланс между этими параметрами. Ну и, конечно, не стоит забывать, что окно — это элемент фасада и внутреннего интерьера квартиры, поэтому эстетическая составляющая учитывается при создании эскиза расстекловки и выборе цветовых решений.



Требования и нормативы

Высота окна определяется нормативами и зависит от высоты этажа, поясняет Надежда Виролайнен, главный архитектор группы компаний «КВС». Стандартное расстояние от пола до перекрытия составляет 2,77 м. В этом случае высота оконного проема будет 1,8 м, для установки радиатора отводится 0,75 м и еще около 160 мм остается для монтажа карниза.

— Особое внимание мы уделяем остеклению лоджий и балконов. Мы используем солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Clear. Оно предохраняет помещение от перегрева, делает облик здания стильным и современным, а также обеспечивает приватность: интерьер балкона или лоджии не виден с улицы, — добавила она.

Что касается технологических решений, то сегодня в этой области есть из чего выбрать: широчайший спектр предложений в пластике, но и в алюминии и дереве выбор не сильно меньше, добавил Андрей Паньков. Очень важно при этом не забывать, что любая конструкция требует обслуживания и правильного обращения в зависимости от сезона, о чём застройщики подробно рассказывают в инструкциях к своим квартирам.



— И все эти технологии успешно выполняют возложенную на них задачу, — продолжил эксперт. — Сегодня с одинаковым успехом применяется пластик, алюминий и дерево. На мой взгляд, у каждой из технологий есть незначительные особенности, которые на основной функции окон никак не сказываются, но могут быть существенными для определенных покупателей. Например, высокие требования к влажности в помещениях при установке деревянных оконных конструкций, сложность ремонта небольших механических дефектов у алюминиевых или большая ширина и сравнительно низкая устойчивость к ультрафиолету у пластиковых.

Стекла на любой случай

Сейчас в новостройках застройка экономкласса — стандартное остекление (в лучшем случае — остекленные лоджии) либо панорамные окна, либо комбинация этих вариантов, отметила Наталья Ершова, ведущий архитектор СК «Дальпитерстрой». По ее словам, панорамные окна — это хорошо забытое старое. Основной их плюс — хорошее освещение, в комнатах с панорамным остеклением мощная инсоляция. Это отличный вариант для больших гостиных или квартир-студий, где не хватает света. Панорамные окна делают комнату визуально шире благодаря свету и отсутствию видимых перегородок. Квартиры с панорамными окнами стоят дороже, соответственно, увеличивается цена недвижимости. Но есть и минусы — такое остекление легко отдает тепло, требует хороших штор, в жару тоже могут стать проблемой. К тому же не для всех подобные окна комфортны психологически.



Что касается самих стекол, то сегодня их великое множество, и эксперт привела примеры. Есть так называемое безопасное стекло, его коэффициент светопропускания от 85%, толщина от 4 до 120 мм.

— По сути — это общее название различных (по способу изготовления, комплексу составляющих, техническим характеристикам и даже по назначению) стеклянных конструкций, — говорит Ершова. — Общее у них одно — все они так или иначе защищают человека от агрессивных внешних воздействий и при этом, если что, сами не ранят его своими осколками. Есть боросиликатное стекло — однослойное безопасное флоат-стекло, способное пропускать тепловое излучение и задерживать распространение огня и дыма. Кроме того, путем дополнительной термической обработки можно получить «специальное противопожарное боросиликатное стекло» с еще лучшими характеристиками.

Отдельная разновидность — бронированное стекло — это «спецстекло» с защитой от вандализма и террора, это преграда пуле, гранате, взрыву страховка от случайного внешнего удара надежная защита в ситуации стихийного бедствия. Есть также стекло «джамбо» — крупногабаритное архитектурное стекло, которое в фасадном строительстве используется для светопрозрачных конструкций с большими световыми проемами.



Еще одна особая разновидность — низкоэмиссионное стекло — энергосберегающее, отражающее инфракрасную часть спектра, при этом сохраняя обычную светопропускную способность. Экономит от 30 до 50% энергии, зимой — теплее, чем за каменной стеной, летом — комфортно. Оно бывает двух видов. Первый, К — стекло, высококачественное стекло с низкоэмиссионным покрытием, нанесенным на одну поверхность флоат-методом. Покрытие как бы ламинируется слоем стекла, что делает его очень устойчивым, чрезвычайно механически прочным. Такая технология носит название «жесткое покрытие». Есть еще I-стекло, у него покрытие нанесено на одну поверхность в условиях вакуума, методом катодного распыления в электромагнитном поле металлосодержащих соединений. Такие покрытия называются «мягкими». I-стекло менее устойчиво к погодным и температурным условиям и механическим воздействиям, однако по долговечности сопоставимо с К-стеклом, а по своим теплосберегающим свойствам в полтора раза его превосходит. Поэтому во всем мире предпочтение отдается именно ему.



Не только функция, но и дизайн

Если говорить о фасадах новостроек, то стекло стало одним из важнейших элементов их оформления. Как рассказала Наталья Ершова, есть несколько типов фасадного остекления зданий: классический, структурный (безрамный) и спайдерный.

Системы фасадного остекления классического типа представляют собой внутренний алюминиевый профиль (стойка и ригель) и внешний (прижим и декоративная крышка), между которыми через резиновые уплотнители зажато остекление в виде стекла или стеклопакета. По сути это пространственная конструкция из алюминиевых профилей, перекрытая остеклением. Этот тип остекления встречается в современном строительстве наиболее часто. Второй тип остекления — структурное или так называемое безрамное остекление, оно разительно отличается от первого вида. Внешне безрамный остекленный фасад выглядит как одно монолитное стекло, без стыков и рам. По словам эксперта, это последнее слово в системе остекления фасадов, основанное на точечном креплении светопрозрачных элементов. Такой способ позволяет создавать идеально ровные зеркальные поверхности с невидимым каркасом. Стекло «Спайдер» (Spider) представляет собой пространственный кронштейн из высоколегированной стали с отличными декоративными свойствами. Такое крепление дает возможность реализовывать самые различные фасадные и потолочные конструкции. Спайдер равномерно воспринимает нагрузку во всех точках крепления, так как все крепежные точки имеют одинаково «упругую» конструкцию.

