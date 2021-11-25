Столичный Жорик вырыл норку и надолго лёг спать. Он будет дышать раз в минуту

Московский зоопарк продолжает провожать тех своих обитателей, которые будут отдыхать до весны. В конце ноября свернулись клубочками и уснули на зиму белогрудые ежи из павильона «Фауна России». Жорик — самый крупный из них.



Перед сном ёжики долго и основательно питались, чтоб набрать вес. Осенью они должны весить не менее 600 граммов, поскольку к весне могут потерять до 35% своей массы. Спаленки Жорик и его сородичи подготовили заранее. Это глубокие норы, тщательно утеплённые сухими листьями. Глубина очень важна: почва не должна промерзать. Часто белогрудый ёж, как и обыкновенный, несколько лет использует одну норку.

