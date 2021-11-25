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Столичный Жорик вырыл норку и надолго лёг спать. Он будет дышать раз в минуту

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Московский зоопарк продолжает провожать тех своих обитателей, которые будут отдыхать до весны. В конце ноября свернулись клубочками и уснули на зиму белогрудые ежи из павильона «Фауна России». Жорик — самый крупный из них.

Перед сном ёжики долго и основательно питались, чтоб набрать вес. Осенью они должны весить не менее 600 граммов, поскольку к весне могут потерять до 35% своей массы. Спаленки Жорик и его сородичи подготовили заранее. Это глубокие норы, тщательно утеплённые сухими листьями. Глубина очень важна: почва не должна промерзать. Часто белогрудый ёж, как и обыкновенный, несколько лет использует одну норку.

Московский зоопарк

Во время спячки у ежей замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градуса, частота сердцебиения снижается со 180 до 20–60 ударов в минуту, дышат они раз в минуту.

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Весной ежи просыпаются, и почти сразу начинается сезон размножения. В тёмное время суток они активны, а днём прячутся в укрытиях.

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Комментарии (2)

MarinaTs
Фонтанка хотя бы иногда публикует позитивные новости)))
266403210
Хоть какие-то приятные новости, пусть, и про упитанных ежей
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