ВОЗ назвала непривитых главными распространителями коронавируса

Главными распространителями коронавируса являются непривитые люди. Об этом 25 ноября заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения.



«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <...> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — цитирует РИА Новости сообщение ВОЗ.



В организации добавили, что все больше исследований подтверждают эффективность таких профилактических мер, как ношение масок и проветривание помещений. В ВОЗ подчеркнули необходимость соблюдения правил социальной дистанции и гигиены, а также изоляцию и карантин для заболевших.

