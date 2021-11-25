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ВОЗ назвала непривитых главными распространителями коронавируса

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Главными распространителями коронавируса являются непривитые люди. Об этом 25 ноября заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения.

«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <...> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — цитирует РИА Новости сообщение ВОЗ.

В организации добавили, что все больше исследований подтверждают эффективность таких профилактических мер, как ношение масок и проветривание помещений. В ВОЗ подчеркнули необходимость соблюдения правил социальной дистанции и гигиены, а также изоляцию и карантин для заболевших.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Занятные времена настали...
07A
А почему антиваксеры не проветривают помещения? Вонища страшная их их квартир!
olla
Кучно Фонтанка про коронавирус строчит )) грант какой пришел? или главреда в заложники взяли?))
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