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Государственный балет Берлина отменил постановку «Щелкунчика» из-за гаремных наложниц и «блэкфейса»

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Государственный балет Берлина отменил постановку «Щелкунчика» российских балетмейстеров Василия Медведева и Юрия Бурлаки из-за выявленных в ней культурных стереотипов и проявлений расизма. Об этом изданию Bild рассказала исполняющая обязанности руководителя труппы Кристиана Теобальд.

По ее словам, некоторые сцены балеты не отвечают представлениям постколониальной эпохи. Так, в 2015 году театр получил жалобы на то, что во втором акте дети выступали в черном гриме, напоминавшем «блэкфейс». Позже сцену убрали с согласия хореографов.

Вопросы также вызвал транслирующий стереотипы «китайский танец», в котором актеры ходят по сцене мелкими семенящими шажками, а также восточный танец, участники которого — гаремные наложницы и солистка с темным макияжем.

По данным издания, на постановку «Щелкунчика» было потрачено около €1,5 млн. Вместо него зрителям покажут балет «Дон Кихот».

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Комментарии (4)

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Надо еще Отелло запретить, а против автора возбудить уголовное дело.
ssr
Согласен и фонтанируют тут в других как-бы новостях...
shushu
Щелкун-то получше, чем Дон-Кихот
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