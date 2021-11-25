Государственный балет Берлина отменил постановку «Щелкунчика» из-за гаремных наложниц и «блэкфейса»

Государственный балет Берлина отменил постановку «Щелкунчика» российских балетмейстеров Василия Медведева и Юрия Бурлаки из-за выявленных в ней культурных стереотипов и проявлений расизма. Об этом изданию Bild рассказала исполняющая обязанности руководителя труппы Кристиана Теобальд.



По ее словам, некоторые сцены балеты не отвечают представлениям постколониальной эпохи. Так, в 2015 году театр получил жалобы на то, что во втором акте дети выступали в черном гриме, напоминавшем «блэкфейс». Позже сцену убрали с согласия хореографов.