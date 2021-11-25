Поддержку семейных форм устройства и адаптации сирот в обществе обсудили на круглом столе

Производитель бытовой техники Bosch компания БСХ Россия, благотворительная организация «Детские деревни — SOS Россия» и городской портал «Фонтанка.ру» провели круглый стол с экспертами и общественными деятелями, заинтересованными в помощи детям-сиротам на разных этапах их жизни. Также была презентована хартия в поддержку семейных форм устройства и социальной адаптации, к которой призвали присоединяться всех желающих.



Круглый стол собрал вместе людей, неравнодушных к тому, как дети-сироты адаптируются в жизни как в раннем возрасте, так и при выходе во взрослую жизнь. Так, журналист, президент БФ «Азбука надежды» Светлана Агапитова рассказала о том, какие существуют проблемы воспитания и социальной адаптации у детей сирот, выпускающихся из сиротских учреждений. Николай Слабжанин поделился опытом создания «Детских деревень SOS» в России.

