Поддержку семейных форм устройства и адаптации сирот в обществе обсудили на круглом столе

Производитель бытовой техники Bosch компания БСХ Россия, благотворительная организация «Детские деревни — SOS Россия» и городской портал «Фонтанка.ру» провели круглый стол с экспертами и общественными деятелями, заинтересованными в помощи детям-сиротам на разных этапах их жизни. Также была презентована хартия в поддержку семейных форм устройства и социальной адаптации, к которой призвали присоединяться всех желающих.
Круглый стол собрал вместе людей, неравнодушных к тому, как дети-сироты адаптируются в жизни как в раннем возрасте, так и при выходе во взрослую жизнь. Так, журналист, президент БФ «Азбука надежды» Светлана Агапитова рассказала о том, какие существуют проблемы воспитания и социальной адаптации у детей сирот, выпускающихся из сиротских учреждений. Николай Слабжанин поделился опытом создания «Детских деревень SOS» в России.
Тему работы для выпускников сиротских учреждений осветили директор Центра по трудоустройству выпускников детских домов и молодых с ограниченными возможностями здоровья «Работа-i» Илья Сметанин и Евгения Канцыпко, руководитель ресурсного центра проекта «Всё получится!». А экс-HR-директор P&G/Gillette Наталия Белянинова поделилась итогами проекта «Стажировки» по сопровождаемому трудоустройству выпускников «Детских деревень SOS Россия».
В завершение круглого стола состоялся премьерный показ документального фильма «Дом, в котором…». После фильма одна из его героинь, выпускница «Детской деревни SOS» в Пушкине Екатерина Мельникова рассказала о том, как происходило воспитание характера и поиск себя.
Подробный материал о круглом столе можно будет прочитать на «Фонтанке».