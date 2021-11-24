«По-моему, это дно!» В Югре депутат потребовал отменить концерт исполнителей Instasamka и Moneyken

Обращение депутата городской думы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Нечепуренко с требованием запретить концерт исполнителей Instasamka (Дарьи Зотеевой) и Moneyken (Олега Еропкина) из прокуратуры направили в Роспотребнадзор. Об этом 24 ноября сообщило РИА Новости.



Ранее депутат написал в своем аккаунте в Instagram, что подготовил обращение на имя прокурора Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта исполнителей. В случае обнаружения в их творчестве признаков, противоречащих действующему законодательству, он предложил запретить концерт.