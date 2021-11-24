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«По-моему, это дно!» В Югре депутат потребовал отменить концерт исполнителей Instasamka и Moneyken

В ХМАО депутат попросил запретить концерт Instasamka и Moneyken

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Обращение депутата городской думы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Нечепуренко с требованием запретить концерт исполнителей Instasamka (Дарьи Зотеевой) и Moneyken (Олега Еропкина) из прокуратуры направили в Роспотребнадзор. Об этом 24 ноября сообщило РИА Новости.

Ранее депутат написал в своем аккаунте в Instagram, что подготовил обращение на имя прокурора Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта исполнителей. В случае обнаружения в их творчестве признаков, противоречащих действующему законодательству, он предложил запретить концерт.

«Вы знаете, особенно обидно становится, когда наблюдаешь, как мама покупает билет на концерт этих персонажей своей несовершеннолетней дочке или сыну. В этот момент я задаю себе вопрос: она точно понимает, что делает? Она смотрела видео и слушала слова их песен? Знакома с их взглядами на жизнь? По-моему, это дно!» — отметил Нечепуренко.

Концерт исполнителей в Сургуте ожидается 10 декабря.

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Комментарии (14)

ДуремарСПб.
Над страною гордо рея расцветает ахинея
Капитан Очевидность2
Значит жизнь в сургуте дно, раз там слушают такое дно. Об этом не пробовал подумать депутат? Только бесплатную (хотя, кто его знает) рекламу всяким фрикам делает.
litle1969
Не ежели есть те кому эта самка после операции нравится. Уродство ведь.
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