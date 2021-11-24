В Курске врач задушил 21-летнюю практикантку, которая ответила пощечиной на его домогательства

Фатежский районный суд Курской области приговорил анестезиолога-реаниматолога Андрея Сурагина к 12 годам колонии строгого режима за убийство медсестры-практикантки, с мужчины также взыскали четыре миллиона рублей в пользу отца и матери погибшей. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе суда.
Издание «Курская правда» писало, что 21-летняя студентка Курского медицинского университета Ирина Жук проходила практику в Фатежской ЦРБ, там она ухаживала за тяжелыми больными.
Сурагин был одним из руководителей медсестры, от него зависело, какой будет характеристика Жук. Вечером 26 марта он с коллегой пригласил ее выпить на дежурстве. При них женатый Сурагин приставал к девушке.
Позже Жук позвала его пойти работать и сменить врачей в «красной зоне» стационара. Уже у лифта он снова стал приставать к практикантке и положил руку ей на плечо. Девушка дала пощечину, после чего ее прижали к стене. Силы были неравны, к тому же девушка была в комбинезоне СИЗ, что не давало простора движениям. Пьяный врач комбинезон не надел. Когда медсестра попыталась вырваться и укусила его за предплечье, врач пять раз ударил ее кулаком по лицу, повалил на пол и стал душить.
Жук умерла в реанимации. По данным медиа, именно Сурагин, взяв себя в руки, проводил Ирине интубацию — вводил трубку в трахею для восстановления проходимости дыхательных путей. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов в наручниках вывели Сурагина из больницы.