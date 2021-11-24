В Курске врач задушил 21-летнюю практикантку, которая ответила пощечиной на его домогательства

Фатежский районный суд Курской области приговорил анестезиолога-реаниматолога Андрея Сурагина к 12 годам колонии строгого режима за убийство медсестры-практикантки, с мужчины также взыскали четыре миллиона рублей в пользу отца и матери погибшей. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе суда.



Издание «Курская правда» писало, что 21-летняя студентка Курского медицинского университета Ирина Жук проходила практику в Фатежской ЦРБ, там она ухаживала за тяжелыми больными.

Сурагин был одним из руководителей медсестры, от него зависело, какой будет характеристика Жук. Вечером 26 марта он с коллегой пригласил ее выпить на дежурстве. При них женатый Сурагин приставал к девушке.