Гендиректора «дочки» «Газпрома» отправили в СИЗО. Его подозревают в коммерческом подкупе

Басманный суд Москвы на два месяца заключил под стражу генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар», депутата Заксобрания Краснодара Алексея Руднева. Об этом 24 ноября сообщает «Интерфакс».
Руднев отправлен в СИЗО до 22 января. Его подозревают в коммерческом подкупе.
«Фонтанка» писала, что в рамках данного уголовного дела также были задержаны заместитель Руднева Александр Савостьянов и заместители директоров филиалов в городах Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре: Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый.
По версии следствия, фигуранты незаконно получили более 20 млн рублей от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей.