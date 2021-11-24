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Гендиректора «дочки» «Газпрома» отправили в СИЗО. Его подозревают в коммерческом подкупе

Суд в Москве арестовал главу АО «Газпром газораспределение Краснодар»

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Басманный суд Москвы на два месяца заключил под стражу генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар», депутата Заксобрания Краснодара Алексея Руднева. Об этом 24 ноября сообщает «Интерфакс».

Руднев отправлен в СИЗО до 22 января. Его подозревают в коммерческом подкупе.

«Фонтанка» писала, что в рамках данного уголовного дела также были задержаны заместитель Руднева Александр Савостьянов и заместители директоров филиалов в городах Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре: Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый.

По версии следствия, фигуранты незаконно получили более 20 млн рублей от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей.

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