Приносил радость и деньги. Умер хомяк, который продавал криптовалюту

Хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс, он же Макс, скончался. Об этом на Reddit рассказал его владелец.

По словам хозяина малыша, в воскресенье, 21 ноября, питомец отказался от еды, а на следующий день утром навсегда заснул.



«Мы боялись этого дня, как никто другой, и искренне шокированы тем, что он пришел. Мы должны объявить о потере нашего любимого пушистого друга. <...> Мистер Гокс принес радость людям по всему миру и напомнил нам о том, что не стоит относиться к жизни слишком серьезно. Он пролил свет на мрачные моменты пандемии, инфляции и многие другие проблемы», — написал владелец животного 24 ноября.

