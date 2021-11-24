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Приносил радость и деньги. Умер хомяк, который продавал криптовалюту

Хозяин хомяка-криптотрейдера Мистера Гокса сообщил о смерти питомца

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Хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс, он же Макс, скончался. Об этом на Reddit рассказал его владелец.

По словам хозяина малыша, в воскресенье, 21 ноября, питомец отказался от еды, а на следующий день утром навсегда заснул.

«Мы боялись этого дня, как никто другой, и искренне шокированы тем, что он пришел. Мы должны объявить о потере нашего любимого пушистого друга. <...> Мистер Гокс принес радость людям по всему миру и напомнил нам о том, что не стоит относиться к жизни слишком серьезно. Он пролил свет на мрачные моменты пандемии, инфляции и многие другие проблемы», — написал владелец животного 24 ноября.

По словам хозяина хомяка, у него не было признаков серьезного заболевания. Лишь иногда его беспокоили почки, а в первые дни жизни его лечили от клещей.

Авторы проекта Goxx Capital пока что не планируют его продолжать.

Хомяк по кличке Мистер Гокс стал известным в сентябре: он торговал криптовалютой и с 12 июня увеличил свой портфель на 98,2 евро, что составляет 25% от изначальной суммы в 390 евро. В специальной клетке с датчиками хомяк выбирал конкретную криптовалюту, а затем проходил через один из коридоров «принятия решений». В зависимости от выбранного тоннеля он либо покупал токен на 20 евро, либо продавал позицию.

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