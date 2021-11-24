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СНБО Украины нашел «российский след» в протестах антиваксеров в Киеве

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Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что в акции противников вакцинации от COVID-19, прошедшей у здания Верховной рады в Киеве, прослеживается «российский след».

Как сообщило РИА Новости 24 ноября, протестанты прошли маршем по центральным улицам столицы с требованием освободить Остапа Стахиева и провели митинг у стен Службы безопасности Украины.

«Центром противодействия дезинформации при СНБО, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины… Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинаторских мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах «Стоп QR-код» разместили QR-код, дающий переход на вебсайт российской политической партии «Единая Россия»», — сообщил СНБО.

В ведомстве отметили, что в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях прививок.

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Комментарии (6)

265036642
Ну, у нас есть подобная теория заговора хохлов.
Pilat
Предлагаю наших антиваксеров, большая часть из которых лютые либералы, выдать СБУ для честнАго и непредвзятАго суда!
Покажем всему миру, что мы ради здоровья бандеровцев не пожалеем даже своих антиваксеров!
alex_k
Антиваксеры есть в каждой стране, при чем тут Россия? Она не виновата в безграмотности людей, в то что люди верят в плоскую землю, байки про химтрейлы и чипы в вакцинах
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