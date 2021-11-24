СНБО Украины нашел «российский след» в протестах антиваксеров в Киеве

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что в акции противников вакцинации от COVID-19, прошедшей у здания Верховной рады в Киеве, прослеживается «российский след».



Как сообщило РИА Новости 24 ноября, протестанты прошли маршем по центральным улицам столицы с требованием освободить Остапа Стахиева и провели митинг у стен Службы безопасности Украины.



«Центром противодействия дезинформации при СНБО, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины… Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинаторских мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах «Стоп QR-код» разместили QR-код, дающий переход на вебсайт российской политической партии «Единая Россия»», — сообщил СНБО.

