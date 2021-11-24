Мошенники рассылают письма о возврате пенсионных накоплений. Эксперты предупреждают: это обман

Предложение вернуть пенсионные накопления, которое в последние дни массово рассылается по электронной почте — новая находка мошенников. Получателям таких писем предлагается оставить данные платежной карты на фишинговой странице. Затем эти данные используются злоумышленниками для списания средств доверчивых граждан.
Как прокомментировали ситуацию в банке ВТБ, мошенники рассылают электронные письма как бы от имени Пенсионного фонда РФ и для убедительности ссылаются на якобы последние изменения в пенсионном законодательстве. Клиенту сообщают, что ему начислен возврат страховых накоплений, но он не прошел в автоматическом режиме, поэтому требуется «подтвердить» операцию в специальной онлайн-форме. Адресат получает якобы уникальный номер перевода и по кнопке «Оформить возврат» переходит на страницу с формой для указания данных карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать с нее средства.
Как отмечает Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве не поменяли правила назначения и выплаты пенсионных накоплений. «Пенсионный возраст, который дает право на их получение, остался прежним — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, — поясняет она. — Это распространяется на все виды выплат пенсионных накоплений без исключения. В нашей стране есть возможность выйти на пенсию досрочно, например им могут воспользоваться многодетные матери или граждане предпенсионного возраста без работы, но даже в этом случае все коммуникации будут вестись не с поддельных почтовых ящиков».
В ВТБ отмечают, что в январе-сентябре этого года число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза. Каждый седьмой случай носит «гибридный» характер, когда злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга. В преддверии новогодних праздников количество мошеннических атак на счета традиционно возрастает, поэтому необходимо быть внимательными, никому не разглашать свои персональные данные, а с государственными органами общаться только через официальные ресурсы.