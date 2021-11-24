Мошенники рассылают письма о возврате пенсионных накоплений. Эксперты предупреждают: это обман

Предложение вернуть пенсионные накопления, которое в последние дни массово рассылается по электронной почте — новая находка мошенников. Получателям таких писем предлагается оставить данные платежной карты на фишинговой странице. Затем эти данные используются злоумышленниками для списания средств доверчивых граждан.

Как прокомментировали ситуацию в банке ВТБ, мошенники рассылают электронные письма как бы от имени Пенсионного фонда РФ и для убедительности ссылаются на якобы последние изменения в пенсионном законодательстве. Клиенту сообщают, что ему начислен возврат страховых накоплений, но он не прошел в автоматическом режиме, поэтому требуется «подтвердить» операцию в специальной онлайн-форме. Адресат получает якобы уникальный номер перевода и по кнопке «Оформить возврат» переходит на страницу с формой для указания данных карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать с нее средства.