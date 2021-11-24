В Невском районе 80 домов остались без тепла из-за плановых работ. Среди них есть детсады и больницы

На предприятии говорят, что работы плановые — согласованы с районной администрацией и комитетом по энергетике. Врезка временного трубопровода шла с 9:30 утра, под отключение отопления и горячей воды попал 81 дом. Из них 69 — жилые здания, 7 — детские учреждения, 3 — лечебные, и 2 — учебные.



В их число вошел и детский сад №39 Невского района, о чем рассказала «Фонтанке» обеспокоенная петербурженка. Там отключение подтвердили, но уточнили: претензий не имеют. «Дом еще не остыл, у нас +20 — +21. К 22:00 должны вернуть отопление, завтра будет совсем тепло, а о работах мы знали заранее», — отметили в учреждении.

