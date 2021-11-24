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В Невском районе 80 домов остались без тепла из-за плановых работ. Среди них есть детсады и больницы

В Невском районе Петербурга 24 ноября несколько десятков домов остались без отопления. Большинство — жилые, но есть также детсады и больницы, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК».

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На предприятии говорят, что работы плановые — согласованы с районной администрацией и комитетом по энергетике. Врезка временного трубопровода шла с 9:30 утра, под отключение отопления и горячей воды попал 81 дом. Из них 69 — жилые здания, 7 — детские учреждения, 3 — лечебные, и 2 — учебные.

В их число вошел и детский сад №39 Невского района, о чем рассказала «Фонтанке» обеспокоенная петербурженка. Там отключение подтвердили, но уточнили: претензий не имеют. «Дом еще не остыл, у нас +20 — +21. К 22:00 должны вернуть отопление, завтра будет совсем тепло, а о работах мы знали заранее», — отметили в учреждении.

Также в ТЭК уточнили, что сварочные работы уже завершены, сейчас идут изоляционные. Поэтому отопление вернут раньше, чем планировалось, — к 23:00. Изначально сообщалось, что его не будет до трех ночи.

«Завершили плановые работы по подключению к системе теплоснабжения торгового комплекса «Искра» на Искровском проспекте, 3, корпус 1. Работы должны были стартовать еще на прошлой неделе, но из-за резкого похолодания теплоэнергетики решили их отложить, чтобы не доставить жителям неудобств», — комментируют в пресс-службе.

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Комментарии (1)

VKuser6005579
Почему эти "плановые" работы вообще проводятся в отопительный сезон? Почему нельзя это было сделать летом? ТК "Искра" строится более 15 лет, но подключать к теплоснабжению его решили почему-то именно в ноябре при нулевой температуре на улице с отключением 80 домов. Ну а чего, на жителей наплевать.
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