В Невском районе 80 домов остались без тепла из-за плановых работ. Среди них есть детсады и больницы

На предприятии говорят, что работы плановые — согласованы с районной администрацией и комитетом по энергетике. Врезка временного трубопровода шла с 9:30 утра, под отключение отопления и горячей воды попал 81 дом. Из них 69 — жилые здания, 7 — детские учреждения, 3 — лечебные, и 2 — учебные.
В их число вошел и детский сад №39 Невского района, о чем рассказала «Фонтанке» обеспокоенная петербурженка. Там отключение подтвердили, но уточнили: претензий не имеют. «Дом еще не остыл, у нас +20 — +21. К 22:00 должны вернуть отопление, завтра будет совсем тепло, а о работах мы знали заранее», — отметили в учреждении.
Также в ТЭК уточнили, что сварочные работы уже завершены, сейчас идут изоляционные. Поэтому отопление вернут раньше, чем планировалось, — к 23:00. Изначально сообщалось, что его не будет до трех ночи.
«Завершили плановые работы по подключению к системе теплоснабжения торгового комплекса «Искра» на Искровском проспекте, 3, корпус 1. Работы должны были стартовать еще на прошлой неделе, но из-за резкого похолодания теплоэнергетики решили их отложить, чтобы не доставить жителям неудобств», — комментируют в пресс-службе.