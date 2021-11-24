В России резко начали расти цены на зимнее дизтопливо

По всей России под конец осени начали расти цены на зимнее дизельное топливо. Об этом 24 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.



По статистике, за неделю с 11 по 18 ноября в Москве цены на дизтопливо выросли на 1,22 руб. за литр. Также наибольший рост заметили в Ивановской, Калужской, Московской, Смоленской, Самарской, Ульяновской областях, в Удмуртии и Чувашии.



Отмечается, что на прошлой неделе средняя цена бензина Аи-92 в России увеличилась на 20 копеек — до 46,71 руб. за литр, Аи-95 — на 22 коп., до 50,2 руб. за литр.

