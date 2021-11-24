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В России резко начали расти цены на зимнее дизтопливо

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По всей России под конец осени начали расти цены на зимнее дизельное топливо. Об этом 24 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

По статистике, за неделю с 11 по 18 ноября в Москве цены на дизтопливо выросли на 1,22 руб. за литр. Также наибольший рост заметили в Ивановской, Калужской, Московской, Смоленской, Самарской, Ульяновской областях, в Удмуртии и Чувашии.

Отмечается, что на прошлой неделе средняя цена бензина Аи-92 в России увеличилась на 20 копеек — до 46,71 руб. за литр, Аи-95 — на 22 коп., до 50,2 руб. за литр.

Стоимость дизтоплива выросла из-за прихода холодов. Участники рынка говорят о дефиците этого продукта, ведомства пытаются урегулировать ситуацию.

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Комментарии (6)

Cвифт
.... точно из-за прихода холодов, а не экстренных закупок Украиной для ВСУ , где сейчас поднялся вой, что война на носу, а топлива нет и не закупалось ? Холода ведь пришли не вчера, снег много где уже лежит, а рывок цен в европейской части РФ.
260569221
Смешно….
Кто бы сомневался
McGillavry
Причём тут приход холодов, когда сеченым и миллерам мало миллиарда в год, надо как минимум пять?
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