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Легковушка «повисла» на ограждении из-за ДТП на Таллинском шоссе. Один человек пострадал

На Таллинском шоссе в Петербурге произошла авария с участием двух легковушек

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Вблизи дома 85 на Таллинском шоссе в Петербурге случилась авария с участием двух легковых автомобилей. Из-за удара одно из транспортных средств повисло на ограждении, разделяющем полосы встречного движения.

Судя по видеозаписям, опубликованным в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» 24 ноября, досталось и второй машине — столкновение обезобразило ее переднюю часть.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

К месту происшествия подъехали карета скорой помощи и полицейский автомобиль. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате пострадала девушка.

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