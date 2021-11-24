Легковушка «повисла» на ограждении из-за ДТП на Таллинском шоссе. Один человек пострадал

Вблизи дома 85 на Таллинском шоссе в Петербурге случилась авария с участием двух легковых автомобилей. Из-за удара одно из транспортных средств повисло на ограждении, разделяющем полосы встречного движения.
Судя по видеозаписям, опубликованным в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» 24 ноября, досталось и второй машине — столкновение обезобразило ее переднюю часть.
К месту происшествия подъехали карета скорой помощи и полицейский автомобиль. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате пострадала девушка.