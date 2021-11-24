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Ученые выяснили, что изменение климата подталкивает альбатросов к однополым связям

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Изменение климата разрушает семьи альбатросов и подталкивает самцов к однополым связям. Об этом 24 ноября пишет Tjournal со ссылкой на публикацию в научном журнале Proceedings of the Royal Society.

Европейские орнитологи с 2004 по 2019 годы наблюдали за 15,5 тысячами пар чернобровых альбатросов. Как выяснили ученые, нагрев океана осложняет для птиц поиск пищи и вызывает у них стресс, из-за чего распадаются семейные пары. Из-за глобального потепления, считают орнитологи, «разводы» у птиц стали происходить примерно в два раза чаще.

Отметим, брачные пары у альбатросов чаще всего складываются надолго, весь период зрелости (а эти птицы живут по 50–60 лет) они проводят вместе. Раньше «разводы» происходили примерно в 4% случаев — обычно из-за невозможности завести птенцов. В 2017 году этот показатель достиг 7,7% (тогда океан нагрелся до максимального уровня). Процент разводов с тех пор начал падать (так же, как и температура в океане), но до сих пор не вернулся к нормальному уровню.

Из-за потепления воды, поясняют орнитологи, самцам приходится лезть все дальше в поисках пищи. А у самок это вызывает стресс, что и приводит к разрыву отношений. Новозеландский биолог Грэм Эллиот заявил The Guardian, что популяция странствующих альбатросов сокращается в среднем на 5–10% в год с 2005-го. Из-за того, что самцам все сложнее найти себе самку, они переходят к однополым отношениям.

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Комментарии (1)

Денеб
Читатель, смекаешь? Они хотят сказать, что под воздйствием глобального потепления, мы все превратимся в ЛГБТ сообщество.......Кошмарный сон отечественного патриота - скрепоносца.....
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