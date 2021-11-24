Наиграли на 100 тысяч. Детскую спортшколу оштрафовали за небезопасный футбольный матч в Петербурге

Петербургскую детско-юношескую школу по футболу «Локомотив» осудили за небезопасные соревнования. За это она должна заплатить сто тысяч рублей, сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба городских судов.



Претензии возникли к матчу между детскими командами «Локомотив» и «Звезда», который проходил в сентябре на стадионе «Балтика». Суд установил, что на объекте не организовали систему пропуска и нахождения внутри, а еще там не было системы видеонаблюдения. Кроме того, техническое оборудование не соответствовало требованиям, а инструкция с правилами безопасности при проведении соревнований, как выяснилось, не только не утверждена, но даже не разработана.

