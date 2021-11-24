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Наиграли на 100 тысяч. Детскую спортшколу оштрафовали за небезопасный футбольный матч в Петербурге

Петербургская ДЮСШ заплатит 100 тысяч рублей за небезопасный футбольный матч

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Петербургскую детско-юношескую школу по футболу «Локомотив» осудили за небезопасные соревнования. За это она должна заплатить сто тысяч рублей, сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

Претензии возникли к матчу между детскими командами «Локомотив» и «Звезда», который проходил в сентябре на стадионе «Балтика». Суд установил, что на объекте не организовали систему пропуска и нахождения внутри, а еще там не было системы видеонаблюдения. Кроме того, техническое оборудование не соответствовало требованиям, а инструкция с правилами безопасности при проведении соревнований, как выяснилось, не только не утверждена, но даже не разработана.

Собственник объекта — ДЮСШ «Локомотив» — объяснял, что перед соревнованиями акт обследования стадиона не составлялся, как и план обеспечения безопасности. Также в школе добавили, что инструкция еще не согласована, а сейчас стадион обустраивают, чтобы все было по правилам. Несмотря на объяснения, Петроградский райсуд назначил ответчику штраф.

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