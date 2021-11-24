За прозрачный интернет: на «Авито» появится возможность верификации через «Госуслуги»

«Авито» добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую можно войти на портал «Госуслуг». Для успешной верификации у пользователя должен быть подтвержденный тип учетной записи на портале «Госуслуг».



— «Авито» станет одной из первых компаний в России, которые реализуют следующий шаг Минцифры по интеграции с «Госуслугами». Этот проект поможет создать дополнительную защиту для всех клиентов «Авито», что очень важно в современной цифровой среде, — отметил директор «Авито» по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами Виктор Топадзе.



Учетную запись на «Авито» можно верифицировать в настройках аккаунта. После этого в профиле появится отметка о наличии подтвержденного аккаунта на «Госуслугах». Благодаря верификации покупатели смогут удостовериться, что продавец — реальный человек, а безопасность сделок возрастет. Всего к проекту на текущий момент присоединилось десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.

— Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации. Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях, — сообщил руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр Смирнов.



Онлайн-платформа «Авито» может качественно влиять на достоверность цифрового контента как через модерацию объявлений алгоритмами искусственного интеллекта, так и верификацией пользователей на площадке. В сутки проверку на платформе проходит порядка 5 млн объявлений, из которых 600–700 тысяч — новые. Также «Авито» проверяет аккаунты, давая возможность пользователям пройти процедуру верификации по паспорту или водительскому удостоверению.



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