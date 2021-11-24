Глава ВОЗ: Привитые от COVID-19 не должны забывать о безопасности

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен тем, что вакцины от коронавируса вселяют в людей «ложное чувство безопасности». Об этом он заявил 24 ноября на брифинге в Женеве, пишет ТАСС.



По словам главы ВОЗ, у многих привитых возникло ощущение, что теперь им не нужно соблюдать никаких мер предосторожности. «Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу вируса», — подчеркнул Гебрейесус.



По оценке ВОЗ, до появления «дельта»-штамма прививки снижали передачу инфекции примерно на 60%, после его появления показатель снизился примерно до 40%.

