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Глава ВОЗ: Привитые от COVID-19 не должны забывать о безопасности

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен тем, что вакцины от коронавируса вселяют в людей «ложное чувство безопасности». Об этом он заявил 24 ноября на брифинге в Женеве, пишет ТАСС.

По словам главы ВОЗ, у многих привитых возникло ощущение, что теперь им не нужно соблюдать никаких мер предосторожности. «Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу вируса», — подчеркнул Гебрейесус.

По оценке ВОЗ, до появления «дельта»-штамма прививки снижали передачу инфекции примерно на 60%, после его появления показатель снизился примерно до 40%.

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Комментарии (2)

Ванька Созин
пошел-ка ты. как не носили наморники, так и не будем. как не кололись, так и не пойдем на укол.
Денеб
Ага.... Носить маску.... Соблюдать дистанцию.... Ре-вакцинироваться каждые 6-месяцев....
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