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«Прождали 40 минут и пошли пешком». В Рыбацком с первым снегопадом началась давка в автобусах

Жители Рыбацкого не смогли доехать до метро из-за давки в автобусах

На остановках в Усть-Славянке сегодня утром вновь было не протолкнуться. Об этом «Фонтанке» 24 ноября рассказали читатели.

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К 8 утра, по их словам, на остановке в ЖК «Живи! В Рыбацком» столпились несколько десятков человек. С помощью общественного транспорта местные жители добираются до метро, чтобы продолжить свой путь на работу или в школу.

«Автобусы битком. Простояли с ребёнком 40 минут и пошли пешком до садика, который находится у метро. В последний раз при проезде в таком автобусе ребенка придавили, ему стало плохо, и его вырвало», — рассказала Татьяна.

Дорога до метро занимает полчаса и проходит по не самому простому пути. «Фонтанка» рассказывала, что набитые автобусы стали приезжать к жителям Рыбацкого с начала сентября. Все дело в том, что общественный транспорт стартует из Металлостроя, Колпино и Понтонного. Проблему решили, запустив дополнительные автобусы, однако с начала ноября, как признаются жители, на остановках становится все плотнее.

Причину как минимум сегодняшнего коллапса в комитете по транспорту видят в утреннем снегопаде. «Количество автобусов на данном направлении не изменилось», — добавили там.

Организовать автобусный маршрут, как уточнили в комтрансе, от метро «Рыбацкое» до ЖК «Живи! В Рыбацком» «не представляется возможным» из-за отсутствия инфраструктуры (площадки необходимых размеров) для разворота автобусов. «Ближайшая локация, где возможно организовать оборот автобусов, находится как раз в Металлострое», — сообщили «Фонтанке» в комитете.

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Комментарии (23)

alexpv
Да тут что не придумывай, если жилье навкыкали с одной единственной целью нахапать откатов от девелоперов и ни о каком планировании даже речи не шло, то теперь поздно пить боржом. Покупателям тоже надо думать головой, мало ли что вам там обещают строители, но если рядом с двуполосной дорогой возводится множество 30 этажных домов, то чуда не произойдет. Дорога встанет в мертвой пробке. Какую бы лапшу вам не вешали, что есть проработки и решения вопроса. Нет решений, этот бардак заложен в самом подобном хаотичном строительстве этих гетто.
darkwing-duck
Ну так а что мешает организовать маршрут, высаживать там людей, потом порожняком развернуться в Металлострое и пригнать пустой автобус обратно? Вот и всё решение.
262224921
Комтранс давно переименовать надо в Комитет по эвакуации автомобилей
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