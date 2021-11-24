«Прождали 40 минут и пошли пешком». В Рыбацком с первым снегопадом началась давка в автобусах

К 8 утра, по их словам, на остановке в ЖК «Живи! В Рыбацком» столпились несколько десятков человек. С помощью общественного транспорта местные жители добираются до метро, чтобы продолжить свой путь на работу или в школу.
«Автобусы битком. Простояли с ребёнком 40 минут и пошли пешком до садика, который находится у метро. В последний раз при проезде в таком автобусе ребенка придавили, ему стало плохо, и его вырвало», — рассказала Татьяна.
Дорога до метро занимает полчаса и проходит по не самому простому пути. «Фонтанка» рассказывала, что набитые автобусы стали приезжать к жителям Рыбацкого с начала сентября. Все дело в том, что общественный транспорт стартует из Металлостроя, Колпино и Понтонного. Проблему решили, запустив дополнительные автобусы, однако с начала ноября, как признаются жители, на остановках становится все плотнее.
Причину как минимум сегодняшнего коллапса в комитете по транспорту видят в утреннем снегопаде. «Количество автобусов на данном направлении не изменилось», — добавили там.
Организовать автобусный маршрут, как уточнили в комтрансе, от метро «Рыбацкое» до ЖК «Живи! В Рыбацком» «не представляется возможным» из-за отсутствия инфраструктуры (площадки необходимых размеров) для разворота автобусов. «Ближайшая локация, где возможно организовать оборот автобусов, находится как раз в Металлострое», — сообщили «Фонтанке» в комитете.