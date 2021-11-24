«Прождали 40 минут и пошли пешком». В Рыбацком с первым снегопадом началась давка в автобусах

К 8 утра, по их словам, на остановке в ЖК «Живи! В Рыбацком» столпились несколько десятков человек. С помощью общественного транспорта местные жители добираются до метро, чтобы продолжить свой путь на работу или в школу.



«Автобусы битком. Простояли с ребёнком 40 минут и пошли пешком до садика, который находится у метро. В последний раз при проезде в таком автобусе ребенка придавили, ему стало плохо, и его вырвало», — рассказала Татьяна.