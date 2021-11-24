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«Самая большая луна» и эмеры потеснят водителей на Арсенальной набережной

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Набережная в Калининском районе Петербурга на два дня станет съемочной площадкой фильма. Автомобилистам придётся потеснится, а любопытствующие смогут поискать эмеров.

О дорожных ограничениях 24 ноября сообщает комитет по транспорту. Как предупреждают в пресс-службе, с 6 часов утра 27-го до полуночи 28 ноября будет сужена проезжая часть справа на участке у дома № 1 по Арсенальной набережной (в направлении к площади Ленина).

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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На набережной пройдут съёмки фильма «Самая большая луна» Алексея Попогребского. Картина повествует об эмерах - сверхлюдях с необычными способностями. Главную роль исполняет дочь художника Александра Петлюры и модели Натальи Кудрявцевой Симона Куст - модель, которую называют русской музой Saint Laurent.

Увидеть в фильме также можно будет Филиппа Янковского. О своём участии в съёмках ленты он сообщил в инстаграме в ночь на 24 ноября.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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