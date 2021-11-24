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Илон Маск продал акции Tesla еще на 1 млрд долларов

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Американский миллиардер Илон Маск продал акции автопроизводителя Tesla еще на 1 млрд долларов. После обещания в Twitter с начала ноября он реализовал акции компании на 9,9 млрд долларов.

Как сообщает 24 ноября агентство Bloomberg, Маск продал еще 934 091 акцию Tesla на сумму 1,05 млрд долларов. Таким образом, с 11 ноября он реализовал более половины из 17 млн акций, которые он пообещал продать в Twitter, на общую сумму около 9,9 млрд долларов. Часть этих средств пойдет на уплату налогов, связанных с исполнением опционов на покупку 2,15 млн акций Tesla.

7 ноября Маск провел в Twitter опрос о том, стоит ли ему продать 10% акций, чтобы погасить налоги. Он пообещал придерживаться результатов голосования при любом исходе. Большинство пользователей высказались «за».

По данным The Wall Street Journal, бизнесмену придется заплатить за исполнение опционов более 3,5 млрд долларов налога. Эта сумма могла бы быть на 480 млн больше, если бы ценные бумаги через неделю после опроса не подешевели на 15%. На премаркете 24 ноября их цена продолжает падать — на 0,81% к закрытию предыдущих торгов.

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Комментарии (1)

hornedreaper2000
на карманные расходы и травку нужен налик Илончику
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