Илон Маск продал акции Tesla еще на 1 млрд долларов

Американский миллиардер Илон Маск продал акции автопроизводителя Tesla еще на 1 млрд долларов. После обещания в Twitter с начала ноября он реализовал акции компании на 9,9 млрд долларов.



Как сообщает 24 ноября агентство Bloomberg, Маск продал еще 934 091 акцию Tesla на сумму 1,05 млрд долларов. Таким образом, с 11 ноября он реализовал более половины из 17 млн акций, которые он пообещал продать в Twitter, на общую сумму около 9,9 млрд долларов. Часть этих средств пойдет на уплату налогов, связанных с исполнением опционов на покупку 2,15 млн акций Tesla.

