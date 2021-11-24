Госдума разрешила бортпроводникам заковывать буйных пассажиров в наручники

Госдума 24 ноября в третьем чтении приняла закон, согласно которому бортпроводники смогут применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам.



Список средств и порядок их применения будет утверждать правительство России. По новому закону, если пассажир создает угрозу безопасности полету, а также угрозу жизни и здоровью других лиц на борту, командир судна вправе распорядиться утихомирить буйного клиента авиакомпании с помощью спецсредств. Соответствующие поправки вносятся в Воздушный кодекс РФ.



В пояснительной записке сказано, что случаи нападения на бортпроводников и пассажиров происходят регулярно, поэтому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на инциденты.

