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Госдума разрешила бортпроводникам заковывать буйных пассажиров в наручники

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Госдума 24 ноября в третьем чтении приняла закон, согласно которому бортпроводники смогут применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам.

Список средств и порядок их применения будет утверждать правительство России. По новому закону, если пассажир создает угрозу безопасности полету, а также угрозу жизни и здоровью других лиц на борту, командир судна вправе распорядиться утихомирить буйного клиента авиакомпании с помощью спецсредств. Соответствующие поправки вносятся в Воздушный кодекс РФ.

В пояснительной записке сказано, что случаи нападения на бортпроводников и пассажиров происходят регулярно, поэтому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на инциденты.

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Комментарии (3)

hedgehog_
и приковывать к батарее отопления.
мухомор
Лучше бы ещё разрешили старшему бортповоднику, второму или КВС использовать электрошокеры.
В странах с развитой демократией всё уже давно придумано. Пластиковые одноразовые удерживающие устройства по типу стяжек и электрошокеры.
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