Пенсионер из Калининграда чуть не пристрелил соседа, который мешал ему кормить бездомных котят

65-летний житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела из-за чрезмерной любви к братьям нашим меньшим. Мужчина угрожал застрелить соседа, который не давал ему кормить котят, живущих в подвале. Об этом 24 ноября сообщает областное управление МВД.
«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда задержали местного жителя, угрожавшего расправой соседу, а также изъяли у него боеприпасы и оружие. Бытовой конфликт между мужчинами произошел на улице Севастьянова из-за поселившихся в подвале котов», — рассказали в управлении.
Выяснилось, что калининградец ходил в подвал прикармливать десятки поселившихся там животных. Жильцам это не понравилось, и они закрыли помещение. В итоге мужчина взял самодельный пистолет и пошел к 69-летнему соседу, который громче всех жаловался на антисанитарию. Потерпевший обратился в полицию.
«У злоумышленника был изъят пистолет кустарного производства и патроны. В результате обыска в квартире задержанного оперативники обнаружили несколько сотен патронов различного калибра, порох и составные части от огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны», — сообщили в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе убийством и незаконном хранении оружия и боеприпасов.