Пенсионер из Калининграда чуть не пристрелил соседа, который мешал ему кормить бездомных котят

65-летний житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела из-за чрезмерной любви к братьям нашим меньшим. Мужчина угрожал застрелить соседа, который не давал ему кормить котят, живущих в подвале. Об этом 24 ноября сообщает областное управление МВД.



«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда задержали местного жителя, угрожавшего расправой соседу, а также изъяли у него боеприпасы и оружие. Бытовой конфликт между мужчинами произошел на улице Севастьянова из-за поселившихся в подвале котов», — рассказали в управлении.

