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«Заставил дочь несколько раз ударить маму совком». Жителя Челябинской области отправили в психдиспансер за убийство жены

Житель Челябинской области, убивший жену на глазах у дочерей, направлен на принудительное лечение

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Челябинский областной суд направил на принудительное лечение местного жителя, жестоко убившего жену на глазах у дочерей. Мужчину признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности, пишет 24 ноября «Интерфакс».

Трагедия произошла в сентябре 2020 года. 46-летний житель Нязепетровска во время распития алкоголя с супругой в состоянии психоза начал ее избивать, угрожая расправой 17-летней дочери. Он также заставил девушку несколько раз ударить мать по голове металлическим совком.

От полученных травм женщина скончалась, но ее муж продолжал наносить удары ножом по телу, все это видела и младшая, 11-летняя, дочь супругов.

Согласно решению суда, подсудимый представляет опасность для себя и окружающих. Он будет лечиться в психдиспансере специализированного типа.

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Комментарии (2)

Einmerck
Потом его выпустят, он снова напьётся и кого-нибудь зарежет...
Владислав М
Жена не знала, что муж неадекват? Да ещё и выпивала с таким!
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