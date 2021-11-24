Черновики Эйнштейна ушли с молотка за 11,6 млн евро во Франции. Это рекордная сумма

Черновики Альберта Эйнштейна по теории относительности продали на аукционе за 11,6 миллиона евро. Торги прошли в аукционном доме Christie's в Париже, покупатель решил остаться анонимным.

Как сообщило накануне, 23 ноября, радио Franceinfo, изначально 54-страничную рукопись оценили в 2–3 миллиона евро. Однако завершился аукцион «битвой» двух покупателей, поднимавших цену по 200 тысяч евро.



Известно, что документ был создан в 1913–1914 годах в Цюрихе физиком Эйнштейном и его соратником Микеле Бессо, швейцарским инженером. Работы Эйнштейна, написанные до 1919 года, очень редки, отмечает Franceinfo, и в зале находилось множество коллекционеров и просто любопытных наблюдателей.

