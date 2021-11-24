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Шесть человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии

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Водитель туристического автобуса не справился с управлением на автородороге на Сортавалу. «Кинг Лонг» опрокинулся в кювет.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии 24 ноября, авария произошла около 11 часов в районе Сортавалы на 306-м км автодороги А-121.

По предварительной информации, 54-летний водитель туристического автобуса при попытке совершить левый поворот не справился с управлением. Транспортное средство съехало в правый по ходу движению кювет, после чего опрокинулось.

В момент ДТП в автобусе было 37 человек, из которых 34-туриста, а также два водителя и экскурсовод. Скорая увезла в больницу 5 пассажиров, еще одного человека осмотрели на месте.

В ГИБДД отмечают, что в момент аварии водитель был трезв.

Причины и все обстоятельства ДТП уточняются.

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