Петербург поспорит за право провести чемпионат мира по триатлону IRONMAN

Чемпионата мира по триатлону серии IRONMAN 70.3 в 2024 году может пройти в Санкт-Петербурге. Как сообщил 24 ноября вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале, такую возможность обсудили на заседании оргкомитета IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg.



«Я уверен, что мы сможем провести соревнования такого уровня, а пока мы снова готовимся принять гонку IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg», — заявил Пиотровский.



Гонка IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg пройдёт с 15 по 17 июля 2022 года. 16 июля состоятся соревнования для детей IRONKIDS и женский забег Iron Girl. 17 июля в 8 утра состоится основной старт длиной 113 километров (1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег), участие в котором примут 2500 спортсменов из 50 стран.

