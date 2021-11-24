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Петербург поспорит за право провести чемпионат мира по триатлону IRONMAN

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Чемпионата мира по триатлону серии IRONMAN 70.3 в 2024 году может пройти в Санкт-Петербурге. Как сообщил 24 ноября вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале, такую возможность обсудили на заседании оргкомитета IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg.

«Я уверен, что мы сможем провести соревнования такого уровня, а пока мы снова готовимся принять гонку IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg», — заявил Пиотровский.

Гонка IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg пройдёт с 15 по 17 июля 2022 года. 16 июля состоятся соревнования для детей IRONKIDS и женский забег Iron Girl. 17 июля в 8 утра состоится основной старт длиной 113 километров (1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег), участие в котором примут 2500 спортсменов из 50 стран.

Россию представят атлеты из 64 субъектов. Плавательный этап пройдет в Гребном канале Крестовского острова, затем велоэтап по ЗСД, завершится старт беговым этапом в два круга по Приморскому парку победы Крестовского острова и ЦПКиО на Елагином острове.

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