Депутаты поспорили из-за продления «удаленки» для градостроительных слушаний. Но законопроект приняли

В парламенте Петербурга 23 ноября разгорелась дискуссия о законопроекте губернатора по продлению публичных слушаний в формате «удаленки», то есть исключительно в Интернете, еще на год. Инициативу поддержали 39 депутатов, двое воздержались и 9 высказались против.

Законопроект продлевает до конца 2022 года онлайн-формат публичных слушаний вместо очных встреч по всей градостроительной документации, которая по закону проходит этот этап: проектам планировки территории (ППТ), правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), получения разрешения на условно разрешенный вид использования (УРВИ), отклонение от максимально допустимых параметров строительства. Такой режим действует с лета 2020 года из-за эпидемиологической ситуации.



Накануне на заседании парламентской комиссии по городскому хозяйству депутаты раскритиковали автоматическое продление и проголосовали за то, чтобы рекомендовать парламенту принять эту инициативу, только со второго раза, что является почти исключительным случаем для Заксобрания этого и предыдущего созывов.

Во время первого чтения единоросс Алексей Макаров напомнил, что город уже научился жить в коронавирусном режиме, и поинтересовался у Сухенко, почему можно ходить в театр и метро, а на публичные слушания нельзя? Представитель губернатора заметил, что это дискуссионный вопрос. «Но онлайн-режим, на мой взгляд, вводят более равные возможности для участников обсуждения, чем любые комбинации с QR-кодами, ПЦР-тестами», — отметил он.

Справоросс Михаил Амосов заметил, что только очный формат рождает дискуссии. Коммунист Алексей Зинчук считает, что можно не продлевать, а усовершенствовать законопроект, чтобы слушания проводились в очно-заочном формате. Единоросс Алексей Цивилев напомнил, что старшее поколение Интернетом и гаджетами не владеет, а без них участие в слушаниях фактически невозможно.



«Наверное, я скажу не очень популярную вещь... Это достаточно сложная сфера деятельности, и если посмотреть по факту, в этих дискуссиях в первую очередь участвуют люди профессиональные. Трудно представить, что пенсионер, никогда и ничего об этом не знавший и не пользующийся смартфоном, вдруг захотел принять участие», — ответил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.

Борис Вишневский из фракции «Яблока» призвал коллег не принимать законопроект. «Как там говорил покойный Виктор Степанович Черномырдин? Все ваши предложения мы положим в одно место. Вот туда их и положат. И мы знаем, какое это место. Заочные дискуссии по градостроительным вопросам невозможны», — уверен Вишневский.

Коммунист Александр Рассудов напомнил, что технологический прогресс не стоит на месте и общество уже живет в этой реальности. «Я не очень понимаю, почему мы сводим разговор: за Интернет и против Интернета... Уходя в офлайн, мы, мне кажется, ограничиваем участников», — сказал он. По его мнению, онлайн-формат может вывести дискуссию на новый уровень. Он подчеркнул, что надо говорить о форме подачи информации, в частности экспозиции к слушаниям и проведении консультаций.

