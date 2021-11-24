Петербургская дамба открыта, вода в Неве прибывает

«Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов. Замечаний по работе оборудования нет», — сообщает пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений.
Затворы были закрыты к шести часам утра из-за неблагоприятного метеопрогноза. Петербургу обещали штормовой ветер и повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения.
В девять часов утра вода у Горного института поднялась до 113 см выше ординара. За следующий час уровень сполз до 108 см. На 12:10 вода добралась до отметки в 116 см.