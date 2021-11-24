СПбГЭУ и билайн изучат big data на пользу студентам и бизнесу

Соглашение подписали 23 ноября ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев и директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «ВымпелКом» Евгения Корж.



СПбГЭУ и билайн планируют объединить усилия в изучении и развитии IT-систем обработки данных, машинного обучения, ИИ, а также информационной безопасности. Для этого в вузе создадут лабораторию искусственного интеллекта и анализа данных.



Участники проекта будут заниматься изучением ИИ и методов его внедрения в бизнес-процессы, созданием предикативных моделей на основе анализа больших данных, применением нейросетевых технологий в рамках цифровой трансформации СПбГЭУ. Также участники соглашения будут разрабатывать индивидуальные программы обучения и практической подготовки студентов.