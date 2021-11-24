СПбГЭУ и билайн изучат big data на пользу студентам и бизнесу

Соглашение подписали 23 ноября ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев и директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «ВымпелКом» Евгения Корж.
СПбГЭУ и билайн планируют объединить усилия в изучении и развитии IT-систем обработки данных, машинного обучения, ИИ, а также информационной безопасности. Для этого в вузе создадут лабораторию искусственного интеллекта и анализа данных.
Участники проекта будут заниматься изучением ИИ и методов его внедрения в бизнес-процессы, созданием предикативных моделей на основе анализа больших данных, применением нейросетевых технологий в рамках цифровой трансформации СПбГЭУ. Также участники соглашения будут разрабатывать индивидуальные программы обучения и практической подготовки студентов.
«СПбГЭУ — один из главных учебных и научных центров в России и Санкт-Петербурге. Мы рады возможности применения компетенций «ВымпелКом» в научно-исследовательской деятельности университета. Наша компания обладает обширной экспертизой в области big data и искусственного интеллекта, инструментами для разработки цифровых сервисов и их внедрения. Надеемся, что партнерство с ведущим российским вузом позволит создать масштабируемые практические решения, которые окажутся востребованы бизнесом и научным сообществом, а также будут выполнять определенную социальную функцию, способствуя цифровому развитию государства», — отметила Евгения Корж, директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн).
Ректор Игорь Максимцев, в свою очередь, заявил: «Для СПбГЭУ очень важно активное движение вперед. Еще в период начала пандемии мы остро ощутили востребованность цифровых технологий. Несмотря на развитую собственную цифровую базу, вуз ищет новые возможности и форсайтные технологии. Совместная работа с ведущей телекоммуникационной компанией России дает нам оперативный простор для реализации амбициозных планов. Они включают проекты создания лаборатории искусственного интеллекта и цифровых двойников, развитие информационных систем вуза на основе имплементации аналитических модулей, в частности — работу с предикативной аналитикой в сфере образовательного и административного управления».
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