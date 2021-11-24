У российского теннисиста Медведева украли часы за 200 тысяч долларов во время финального турнира ATP в Турине

Российского теннисиста Даниила Медведева обокрали во время Итогового турнира ATP в Турине. Как сообщает 24 ноября La Stampa, часы Bovet OttantaSei стоимостью около 200 тысяч евро пропали из раздевалки спортсмена во время финального матча против Александра Зверева.



Нашли часы на следующий день, когда Медведев уже находился в аэропорту, чтобы улететь домой. Вернул их один из руководителей ATP. Как именно их удалось найти, не уточняется. Полиция начала расследование.



Даниил Медведев занял второе место в списке теннисистов мира по заработанным призовым в 2021 году. За минувший сезон российский спортсмен заработал более 7,4 млн долларов.

