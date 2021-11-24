Петербургский водитель автобуса, насмерть сбивший пешехода, получил полтора года условно

В Петербурге осудили водителя автобуса, насмерть сбившего пешехода. Он получил полтора года условно с испытательным сроком на два года, сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба городских судов.



Суд установил, что в апреле 2019 года мужчина выехал с Херсонской улицы на нерегулируемый перекресток и проявил «преступное легкомыслие», сделав необдуманный поворот на улицу Александра Невского. На скорости 30 км/ч он начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра, и не уступил дорогу мужчине, который двигался по нерегулируемому переходу. Автобус наехал на пешехода, тот скончался на месте от тупой сочетанной травмы.

