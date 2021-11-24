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Петербургский водитель автобуса, насмерть сбивший пешехода, получил полтора года условно

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В Петербурге осудили водителя автобуса, насмерть сбившего пешехода. Он получил полтора года условно с испытательным сроком на два года, сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что в апреле 2019 года мужчина выехал с Херсонской улицы на нерегулируемый перекресток и проявил «преступное легкомыслие», сделав необдуманный поворот на улицу Александра Невского. На скорости 30 км/ч он начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра, и не уступил дорогу мужчине, который двигался по нерегулируемому переходу. Автобус наехал на пешехода, тот скончался на месте от тупой сочетанной травмы.

Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Смольнинский райсуд приговорил его, помимо условного срока, к запрету на управление транспортом в течение полутора лет. С ГУП «Пассажиравтотранс» взыскали 600 тысяч рублей в пользу погибшего и 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Комментарии (4)

Athair
Кто еще считает, что это #водятлыдолжны заботиться о его жизни, а он может смело и не оглядываясь выходить на дорогу?

Из позитивного - ваши наследники/родственники получат денежную компенсацию за вашу смерть. Правда ее хватит только на похороны и дешевое авто.
AKM
Национальность водителя автобуса ещё можно упоминать или уже нет?
theHard
и какая же "польза погибшему" от 600 тысяч рублей?
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