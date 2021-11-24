Супруги из Петербурга устроили бой на ножах, после которого женщину увезли в морг

Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после семейной ссоры, закончившейся трагедией. Двое сожителей в квартире на Брянцева отточили друг на друге приемы ножевого боя. К несчастью, для женщины раны оказались смертельными.



Как стало известно 24 ноября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне в полицию позвонил житель дома 26 по улице Брянцева и сообщил, что его знакомый что-то сделал со своей женой — она без сознания, везде кровь. Оперативники установили, что 33-летние сожители в ходе обоюдной драки нанесли друг друг ножевые ранения. Мужчина получил клинком в живот, спину и область таза. Женщина — только в живот. Первый в тяжелом состоянии уехал в больницу, вторая — в морг.

