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Супруги из Петербурга устроили бой на ножах, после которого женщину увезли в морг

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Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после семейной ссоры, закончившейся трагедией. Двое сожителей в квартире на Брянцева отточили друг на друге приемы ножевого боя. К несчастью, для женщины раны оказались смертельными.

Как стало известно 24 ноября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне в полицию позвонил житель дома 26 по улице Брянцева и сообщил, что его знакомый что-то сделал со своей женой — она без сознания, везде кровь. Оперативники установили, что 33-летние сожители в ходе обоюдной драки нанесли друг друг ножевые ранения. Мужчина получил клинком в живот, спину и область таза. Женщина — только в живот. Первый в тяжелом состоянии уехал в больницу, вторая — в морг.

С места были изъяты два кухонных ножа, топор, куртка и платье с порезами. По данным «Фонтанки», госпитализированный мужчина ранее осуждался за грабеж и разбой.

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Комментарии (6)

angel of death
вот и женись потом.... 33 года ... измена жены? развод? угроза алиментов? хотелось бы знать причины разборок...
261290281
Расчленить на этот раз не вышло
Бабаха
Они были вакцинированы? Или хотя бы в масках дрались? Или совсем не думали о безопасности?
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