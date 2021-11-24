Пользователь каршеринга на севере Петербурга не осилил зимнее вождение

Утро 24 ноября, как и многие другие в Петербурге, началось с аварии с участием каршерингового автомобиля. На этот раз серьёзной. «КИА» влетела в столб.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, около 4 часов на пересечении Северного и Гражданского проспектов (Северная площадь), по предварительной версии, водитель не справился с управлением.



Пострадали два человека. И 24-летний водитель, и 36-летний пассажир были доставлены в 3-ю городскую больницу. Состояние обоих медики оценили как средней степени тяжести.

