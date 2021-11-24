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Пользователь каршеринга на севере Петербурга не осилил зимнее вождение

В ДТП с каршерингом на Северном пострадали двое

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Утро 24 ноября, как и многие другие в Петербурге, началось с аварии с участием каршерингового автомобиля. На этот раз серьёзной. «КИА» влетела в столб.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, около 4 часов на пересечении Северного и Гражданского проспектов (Северная площадь), по предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Пострадали два человека. И 24-летний водитель, и 36-летний пассажир были доставлены в 3-ю городскую больницу. Состояние обоих медики оценили как средней степени тяжести.

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