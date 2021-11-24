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В Петербурге нашли почти 6000 машин-«призраков». Хитрых лихачей ловили с помощью искусственного интеллекта

Полиция нашла в Петербурге и области 8 тысяч машин-«призраков»

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Автомобилистов, которые не ставят машины на учет после покупки и передвигаются с архивными номерами, уже полгода ловят сотрудники ГИБДД с помощью умных информационных систем.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 24 ноября, с 1 мая полиция проводит системную работу по выявлению таких автомобилистов.

Как правило, уверены в главке, архивные номера используют любители полихачить на дорогах и остаться безнаказанными.

ГУ МВД по Петербургу и области

Для поиска таких машин в ГИБДД создана специальная группа. С использованием дорожных камер видеонаблюдения и умных информационных систем, куда вносятся снятые с регистрации номера, инспекторы получают данные о передвижении по Петербургу и области автомобиля-«призрака». После чего его останавливает ближайший наряд дорожной полиции.

За использование «архивных» номеров в КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300–500 рублей (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ). Помимо этого номера изымаются, а машина дальше может ехать только на эвакуаторе.

По данным главка, за полгода в Петербурге выявлено свыше 5 800 автомобилей-«призраков», а в Ленобласти — более 2 100 транспортных средств.

За передвижение на машине совсем без номеров и регистрационных документов полагаются уже более суровые санкции — лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. В Петербурге привлекли к ответственности с 1 мая 116 таких автомобилистов, а в области — порядка 50. Составленные в отношении них протоколы направлены в суды для принятия решений о наказании.

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Комментарии (7)

iigaza
Статья 327 УК РФ.
3. Использование заведомо подложного документа -

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.
***_555
Всяких RSO ABH DPR LPR когда прижмут?
Dimus
"За использование «архивных» номеров в КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300-500 рублей" - мощно, аж пару пачек сигарет или несколько поездок на общественном транспорте. Нет ли умысла в такой лояльности?
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