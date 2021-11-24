В Петербурге нашли почти 6000 машин-«призраков». Хитрых лихачей ловили с помощью искусственного интеллекта

Автомобилистов, которые не ставят машины на учет после покупки и передвигаются с архивными номерами, уже полгода ловят сотрудники ГИБДД с помощью умных информационных систем.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 24 ноября, с 1 мая полиция проводит системную работу по выявлению таких автомобилистов.
Как правило, уверены в главке, архивные номера используют любители полихачить на дорогах и остаться безнаказанными.
ГУ МВД по Петербургу и области
Для поиска таких машин в ГИБДД создана специальная группа. С использованием дорожных камер видеонаблюдения и умных информационных систем, куда вносятся снятые с регистрации номера, инспекторы получают данные о передвижении по Петербургу и области автомобиля-«призрака». После чего его останавливает ближайший наряд дорожной полиции.
За использование «архивных» номеров в КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300–500 рублей (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ). Помимо этого номера изымаются, а машина дальше может ехать только на эвакуаторе.
По данным главка, за полгода в Петербурге выявлено свыше
За передвижение на машине совсем без номеров и регистрационных документов полагаются уже более суровые санкции — лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. В Петербурге привлекли к ответственности с 1 мая 116 таких автомобилистов, а в области — порядка 50. Составленные в отношении них протоколы направлены в суды для принятия решений о наказании.