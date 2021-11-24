В Петербурге нашли почти 6000 машин-«призраков». Хитрых лихачей ловили с помощью искусственного интеллекта

Автомобилистов, которые не ставят машины на учет после покупки и передвигаются с архивными номерами, уже полгода ловят сотрудники ГИБДД с помощью умных информационных систем.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 24 ноября, с 1 мая полиция проводит системную работу по выявлению таких автомобилистов.



Как правило, уверены в главке, архивные номера используют любители полихачить на дорогах и остаться безнаказанными.